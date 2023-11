Scaloni parla di pausa di riflessione dall’Argentina. Dybala: “Non ce l’aspettavamo”

Al suo rientro a Roma, Paulo Dybala, intercettato dai giornalisti in aeroporto, a proposito ha detto: «Non ce lo aspettavamo specie dopo una partita così importante. Speriamo possa ripensarci, è stata una sorpresa per tutti noi. Vedremo cosa succederà, adesso torniamo nei nostri club e ci concentriamo sulle nostre squadre. Sono pronto».

