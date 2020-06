Argentina, Scaloni: “Le porte per Icardi sono aperte. Quando era all’Inter…”

Intervistato dalla testata argentina infobae.com, Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha fatto il punto sulla situazione di Mauro Icardi, acquistato il mese scorso a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain dall’Inter. Ecco le sue parole:

“Non c’è dubbio che Icardi sia un giocatore di valore, che può benissimo far parte della nostra nazionale. L’ultima volta non l’ho chiamato perché c’erano giocatori più collaudati, ma per Icardi le porte della nazionale sono aperte. Lo seguiamo, lo guardiamo, ed è sotto esame. Non c’è dubbio. È un giocatore interessante con un’età in cui può darci molto. Se l’ho incontrato? No, no. L’anno scorso, quando era ancora all’Inter, abbiamo parlato al telefono. Un mio collaboratore è andato a vedere i suoi allenamenti al Paris Saint Germain. Siamo sempre in contatto e seguiamo tutti i giocatori“.

(Fonte: Marca)