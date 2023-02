Scalvini: “Voci di mercato? Non do peso, sono focalizzato sull’Atalanta”

Le parole del difensore: "Una volta in carriera, non so neanche quando, mi piacerebbe giocare in Premier League"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta che piace anche all'Inter, ha parlato così della corsa Champions e del suo futuro: «Noi pensiamo di far bene partita dopo partita, come ci dice Gasperini dobbiamo sempre dare il 100%. Poi se nelle ultime giornate avremo l'occasione di poterci giocare la Champions o l'Europa League ovviamente faremo il massimo per raggiungere la miglior posizione».

Tornando alle cifre e ai ruoli: difensore goleador, centrocampista che si può inserire, giovane di talento. Come stai gestendo le tante voci di mercato che ti riguardano? — «Bene, per la maggior parte me le mandano i miei amici amici, ma non gli do tanto peso. Non guardo queste cose, sono focalizzato sull’Atalanta, cerco di far bene qua».

Hai detto che un giorno ti piacerebbe giocare in Premier League. Perché? — «Per me è il miglior campionato che c’è, per l'intensità. Una volta in carriera, non so neanche quando, mi piacerebbe giocarci»