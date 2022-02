Sky – Scamacca-Frattesi, l’Inter osserva ma oggi niente mercato. Piacciono perché…

La società ha messo gli occhi sui due giocatori del Sassuolo che oggi saranno rivali della squadra nerazzurra al Meazza

Scamacca e Frattesi sono due obiettivi, non sarà questa l'occasione in cui Marotta e Carnevali parleranno dei due giocatori che piacciono all'Inter .

A Skysport Barzaghi ha sottolineato: "Sono due calciatori che piacciono. Frattesi rappresenta un giocatore alla Barella, potrebbe diventarne l'erede o comunque un compagno. Scamaccapotrebbe crescere accanto a lui e prendere molto da Dzeko. Potrebbe insegnargli molto sui movimenti da fare in campo. Potrebbero essere due carti interessanti ma non è questo il giorno per parlare di mercato".