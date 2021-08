Scamacca, ci prova il Verona. Inter sullo sfondo. La soluzione ideale per lui…

Gianluca Di Marzio spiega che l'attaccante del Sassuolo è nel mirino di diversi club. Anche i dirigenti nerazzurri ci pensano ma lui pensa ai Mondiali

Si parla di lui in chiave Inter , ma Scamacca potrebbe passare dal Sassuolo al Verona. Lo spiega Gianluca Di Marzio sottolineando che il calciatore ha diverse corteggiatrici ma non ha ancora trovato una sistemazione.

L'Hellas sta cercando di capire se può averlo in prestito. Il calciatore cerca una soluzione che gli garantisca continuità. Il giornalista spiega sul suo sito che l'Inter continua a seguirlo dopo l'annata in prestito al Genoa dove ha segnato 12 gol in 29 presenze.

Con Dzeko, Correa, Lautaro e Sanchez il calciatore non ha la garanzia di trovare spazio nella squadra di Inzaghi e per questo starebbe cercando una soluzione che gli dia più continuità, anche in vista dei Mondiali in Qatar.