Scamacca, Inter in pole: e Gianluca ha già servito il suo personale assist

Gianluca Scamacca all'esame San Siro. Il centravanti classe '99, primo obiettivo dell'Inter per l'estate, oggi sarà proprio avversario dei nerazzurri in quello che dovrebbe essere il suo prossimo stadio. Sì, perché, come spiega Tuttosport, l'Inter è molto avanti per lui: "L'Inter ora si sente - ed è... - in pole, con Scamacca che ha già servito il suo personale assist ai nerazzurri dicendo no a gennaio al Borussia Dortmund. I rapporti fra Marotta e Carnevali, ad dei neroverdi, dovrebbero poi fare il resto. La gara di oggi sarà dunque un esame che non modificherà, però, le valutazioni che la dirigenza nerazzurra e Inzaghi hanno già fatto su di lui. Certo, l’investimento da 40 milioni necessità di altre verifiche, ma oggi c’è da scommettere che in casa Inter non si offenderanno se Scamacca dovesse prendersi una mezza giornata di ferie...".