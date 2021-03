Europei U21 – Scamacca non basta, l’Italia fa 1-1 con la Repubblica Ceca: espulso Tonali

Finisce 1-1 l'esordio agli Europei Under 21 per l'Italia di Nicolato contro la Repubblica Ceca: nel finale gli azzurrini restano in 9

Matteo Pifferi

Finisce 1-1 l'esordio agli Europei Under 21 per l'Italia di Nicolato. Il gol alla mezz'ora del primo tempo di Scamacca, infatti, non basta agli azzurrini per ottenere i tre punti nella prima giornata del Gruppo B. Ad un quarto d'ora dalla fine un autogol di Maggiore permette alla Repubblica Ceca di firmare l'1-1 che sarà anche il risultato al termine del match.

Nel finale l'Italia resta in nove per il rosso diretto a Tonali e il doppio giallo a Marchizza. Prossimo appuntamento il 27 marzo contro la Spagna che ha sconfitto 3-0 la Slovenia.