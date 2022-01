Il Giornale: “Scamacca promesso sposo dell’Inter: Marotta è in pole per lui”

Per Lucca saranno mesi di apprendistato con la Serie A per poi prendere l'eredità di Gianluca Scamacca, promesso sposo dell'Inter

E' Gianluca Scamacca il nome sempre più caldo per l'attacco del futuro dell'Inter. E due fatti recenti lo confermano: l'acquisto di Vlahovic da parte della Juventus, che quindi si defila, e quello di Lucca da parte del Sassuolo, che si prepara già all'addio del suo centravanti. Spiega in merito Il Giornale: "Per Lucca saranno mesi di apprendistato con la Serie A per poi prendere l'eredità di Gianluca Scamacca, promesso sposo dell'Inter. Marotta, infatti, è in pole per il centravanti della Nazionale (affare da 40 milioni)".