Scandalo arbitri, 3 sospesi in Serie A per alterazione rimborsi: ecco i nomi

L'ANSA rivela i nomi dei tre arbitri della Can di Serie A fermate in via cautelare e coinvolti nello scandalo per i rimborsi alterati

Alessandro De Felice

Sono Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta i tre arbitri della Can di Serie A sospesi in via cautelare per l'inchiesta della procura Figc su presunte alterazioni nei rimborsi spese. Lo apprende l'ANSA.