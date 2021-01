Scanzi: “Pirlo sopravvalutato, Inter favorita. Si è vista la peggior Juve degli ultimi tempi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Scanzi, noto giornalista, ha parlato così del tecnico della Juventus Andrea Pirlo dopo la disfatta contro l’Inter: “Gli voglio bene, grande giocatore e persona seria. Ma non è pronto per allenare una grande squadra come la Juve. Serve la gavetta, non c’è un pulsante da premere e diventi tecnico della Juve. Secondo me l’hanno sopravvalutato, per questo dico che la favorita è l’Inter. Sarri ha sbagliato, ma va sostitutito con Klopp, Allegri o Guardiola. Sostituirlo con un grande giocatore, ma non allenatore, è stato un rischio. Perché con l’Inter si è vista la peggiore Juve degli ultimi tempi”.