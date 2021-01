Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così di Juventus:

“Pirlo non ha mai avuto una Ferrari, ha avuto una Ferrari con 3 ruote, non ha mai avuto una squadra al completo. Ronaldo non ha neanche giocato contro l’Inter. L’Inter ha giocato decisamente meglio, sembrava Lazio-Roma, stessa tendenza”.

ALLEGRI – “Allegri è andato via dalla Juve perché non era in sintonia con la società”.