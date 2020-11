Scariolo sull’Inter: “A volte si creano aspettative più alte del reale valore. In Champions…”

Intervenuto a Sky Sport, Sergio Scariolo, CT della selezione spagnola di basket e grande tifoso dell’Inter, ha commentato così l’inizio di stagione dei nerazzurri:

“L’Inter non è la squadra con il budget più alto in Serie A, nemmeno quella con il roster più forte. Capita a volte che, per qualche nome importante come Conte, o per il fatto di giocare a Milano e di chiamarsi Inter, la squadra attiri un’aspettativa sempre più alta del potenziale reale. Credo che alla squadra manchi qualche punto rispetto alle prestazioni, mi aspetto che le cose vengano riequilibrate e si stia lassù. Più o meno in alto, poi a volte le differenze vengano da fattori imprevedibili. Pensare ad un’Inter favorita in campionato o favorita per passare il girone di Champions mi sembra sproporzionato”.