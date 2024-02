Sergio Scariolo ha analizzato il periodo che sta attraversando l' Inter . Stasera i nerazzurri affrontano l'Atalanta : "Mi aspetto una bella partita. Da parecchio tempo tutte le partite che gioca l'Inter sono piacevoli. Molto bello vederla giocare. Speriamo che sia un'altra partita di questa serie così lunga. Se vedrò la partita contro l'Atletico? Ci sarò senz'altro. Ho visto bene l'Inter, con un pizzico di rammarico per non aver tirato fuori il premio che avrebbe meritato. Con un atteggiamento e una presenza in campo di alto livello internazionale".

"Crescita Lautaro? Devo dire che i numeri sono importantissimi, è un centravanti. Ma è il frutto del lavoro di tutta la squadra. Lui si crea le occasioni anche da solo ma rispetto all'anno scorso la percentuale di gol è più alta. Per un Capitano e un leader che potrebbe entrare nella ristrettissima galleria che caratterizzano un'epoca, speriamo vincente, a 26 anni è davvero sorprendente. In quello che fa, nelle dichiarazioni, come si comporta con i compagni: c'è stata una crescita di leadership molto importante e utile per i compagni e per il mister. Inzaghi ha una bella sintonia con la società, brava nel scegliere i giocatori, nel riuscire a gestire un budget. Sta facendo bene a livello europeo. Al di là dei risultati che sono fantastici, le sensazioni che vengono dal gruppo sono molto buone. Tutti segnali che parlano molto bene del lavoro della società ma anche sicuramente della gestione di Inzaghi e del suo staff", ha concluso Scariolo ai microfoni di Inter TV.