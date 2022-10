Scaroni: “La Serie A tiene in piedi l’intera macchina del calcio italiano. Adesso…”

"Noi come Serie A - ha aggiunto Scaroni - siamo convinti di tenere in piedi l'intera macchina del calcio italiano, non con pochi problemi. Qualcosa abbiamo fatto già sui diritti tv con la deroga alla Melandri per i diritti internazionali, vorremmo farlo anche a livello nazionale. Avere qualcuno che ci ascolta è un passo avanti notevole"