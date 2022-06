Scaroni: “Stadio? Venerdì saremo da Sala. Sesto? Cardinale incontrerà Zhang”

"Stadio a Sesto? Io mi auguro che Sesto resti un’alternativa per il nostro stadio. La prima opportunità che avremo la coglieremo, e io mi auguro che Sesto si dichiari disponibile ad accoglierci come stadio. Noi questo venerdì (Inter e Milan, ndr) incontriamo il sindaco Sala e diamo il via a quella procedura di consultazione popolare. Lavoriamo su San Siro e attendiamo le votazioni a Sesto, ci metteremo a lavorare alacremente su due fronti per arrivare a una soluzione che doti le due squadre di uno stadio efficiente e moderno. Tutto ovvio nel caso di San Siro. Per l’ipotesi Sesto bisogna cercare riscontro nella volontà dell’Inter sia nell’incontro che abbiamo previsto tra Gerry Cardinale e Steven Zhang, che non si sono ancora incontrati. In quell’occasione andremo a esplorare il desiderio degli azionisti di sviluppare l’ipotesi a Sesto".