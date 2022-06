Biasin: “Lukaku ha fatto il matto. Mercato, ho una certezza e ci metto la mano sul fuoco”

"L'operazione Lukaku non era stata contemplata dall'Inter. Qui è Lukaku che ha rotto le balle a tutti quanti, al Chelsea e all'Inter, per fare questa cosa. Questa è una cosa che va detta bene, perché se non avesse fatto il matto questo affare sarebbe stato impossibile. Poi, Marotta e Ausilio hanno fatto quello che andava fatto. Ma il lavoro preliminare se lo è fatto da solo, senza procuratore. Metto la mano sul fuoco e dico che nell'attacco dell'Inter della prossima stagione ci saranno cinque attaccanti, così come nella seconda parte della scorsa stagione. Adesso è arrivato Lukaku e possiamo dire che nel frattempo è uscito Caicedo, che era in prestito secco. Se arrivasse Dybala, ne dovrebbe uscire un altro, che probabilmente sarà Sanchez".