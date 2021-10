Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il migliore del mondo, ecco il costo. A Milano…”

Intervistato da Newest Media, il presidente del Milan è tornato a parlare della necessità per i due club i avere uno stadio

Intervistato da Newest Media, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è tornato a parlare della necessità per Inter e Milan di avere un nuovo stadio. "Abbiamo bisogno di un nuovo stadio, perché è questa la strada per far crescere i ricavi del Milan. Abbiamo un progetto per costruire l’impianto con l’Inter, giocheremo insieme".