Scaroni: “Stadio? Ottimista, c’è intesa con tutti sui metri cubi. Il modello è…”

A Milan TV, il presidente del Milan Paolo Scaroni, ha parlato dello stadio di Milano che i rossoneri hanno intenzione di costruire con l’Inter. «Sono piuttosto ottimista. Perché con l’Amministrazione Comunale, con il sindaco e con gli assessori, abbiamo raggiunto un punto d’intesa sui metri cubi che ci verranno assegnati che non è esattamente quello che speravamo, ma l’abbiamo accettato. Quindi, la maggioranza attualmente in Comune, con il sindaco è d’accordo, sul partire con il nuovo stadio. Le opposizioni si sono espresse anche loro positivamente sul progetto stadio. Quindi mi sembra di poter dire che tutte le forze politiche milanesi, almeno la grande maggioranza, si sono incontrate sul progetto dello stadio che abbiamo presentato. Il modello potrebbe essere quello del Bayern Monaco che con lo stadio incassa 100 mln a stagione e invece San Siro non arriva a 40», ha detto.

(Fonte: Milan TV)