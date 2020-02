Scarpini: “Mi sembra chiara una cosa sulla formazione contro la Juve. Modulo? Conte…”

Roberto Scarpini ha analizzato la sfida di Europa League vinta dall’Inter contro il Ludogorets in ottica prossimi impegni in campionato. Uno in particolare, quello contro la Juventus in programma a porte chiuse domenica sera: “Mi sembra chiaro che chi gioca contro il Ludogorets non lo vedremo a Torino. Eccetto forse per qualche elemento a centrocampo. Sei alla vigilia di Juventus-Inter, una gara fondamentale in cui puoi rosicchiare punti. Se non fai turnover in EL quando lo devi fare? Non dico che con Esposito disponibile avrebbe messo Esposito-Sanchez ma poteva essere un’idea. Europa League? Questa è una competizione in cui se vai a vedere le papabili vincitrici l’Inter ha tutte le carte in regola. L’Inter è senz’altro una candidata alla vittoria. Cambi di modulo di Conte? Puoi giocare 3-5-2 o 4-2-3-1 con gli stessi interpreti. Un’arma tattica in più che secondo me Conte utilizzerà più volte da qui alla fine della stagione. Gli avversari sono costretti a prepararsi il doppio”.

(Inter TV)