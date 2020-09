Roberto Scarpini ha una sensazione molto forte per quanto riguarda Ivan Perisic: “Sarà un Perisic migliore del Perisic che abbiamo avuto in tutte le stagioni precedenti. Ho come questa sensazione. Ho scambiato quattro parole con lui, mi sono bastate per avere questa idea. La mia sensazione è che sarà un giocatore importantissimo in questa stagione”.

(INTER TV)