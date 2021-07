Inter, l’ora delle scelte: comincia l’era Inzaghi, in tanti sotto osservazione

Il nuovo tecnico nerazzurro dirigerà giovedì il primo allenamento ad Appiano Gentile: attesa per le prime valutazioni

L'era Simone Inzaghi sta per iniziare ufficialmente: il nuovo tecnico dell'Inter mercoledì parlerà in conferenza stampa, e giovedì guiderà il primo allenamento ad Appiano Gentile. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'inizio del ritiro servirà per una prima valutazione sul gruppo a disposizione: