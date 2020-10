Inter, poca scelta per Conte. CdS: “Milan e Monchengladbach, c’è un dettaglio importante”

Antonio Conte recupera Stefano Sensi in vista della sfida di Marassi contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro potrà contare sul centrocampista ex Sassuolo che, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, si accomoderà in panchina contro il Grifone dopo aver lavorato a parte ieri: gli esami non hanno evidenziato lesioni.

In questo momento, le scelte per Conte sono molto ridotte: il quotidiano sottolinea come su 10 sostituzioni tra Milan e Borussia Monchengladbach, sfide in cui l’Inter ha raccolto appena un punto, l’allenatore nerazzurro ne abbia usate solo 5.

Al ‘Ferraris‘ quasi certamente non ci sarà Sanchez, che ha problemi al quadricipite e all’adduttore della coscia e che oggi si sottoporrà alle terapie e nuovi esami strumentali.