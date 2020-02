Inter, la scena che tutti vogliono cambiare. Il racconto: “Ieri sera dopo le 23 a San Siro…”

Dopo le 23, al termine della partita contro il Napoli, Christian Eriksen si è messo a disposizione del preparatore atletico dell’Inter, Angelo Pintus, insieme alle altre ‘riserve’ nerazzurre. Una scena che tutti, nell’ambiente interista, vogliono presto cambiare, per arrivare quanto prima al completo inserimento di un giocatore che con ogni probabilità sarà decisivo nella lotta Scudetto (e non solo) della squadra di Antonio Conte. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Quando ormai sono le undici passate, e anche l’ultimo tifoso interista è uscito da San Siro, in mezzo al campo del Meazza Eriksen è alle prese con gli scatti sui trenta metri. Non c’è solo lui, chiaro, a partire ad ogni fischio del preparatore Pintus: ci sono i panchinari, c’è l’altro subentrante Sanchez. D’Ambrosio, entrato 20’ prima del danese, no. Christian sì. Sono i programmi, a cui non si deroga nemmeno per le stelle. Ma è anche la voglia di non perdere altro tempo. Ogni occasione è buona per allenarlo, ogni seduta lo deve far entrare un po’ di più in questa Inter. Perché mica può durare, questo ruolo da ‘riserva’. Ieri in quella mezz’ora scarsa le cose sono sembrate chiare: Eriksen ha qualcosa in più, può dare di più, può far salire un altro gradino a questa squadra. Non serviva certo una sconfitta contro il Napoli per scoprirlo, ma i giocatori vanno sempre visti nei nuovi ambienti, nelle nuove situazioni“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)