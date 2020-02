Biasin: “Momento non buono per l’Inter. Eriksen? Conte voleva Vidal, ma non vuol dire che…”

Dopo la sconfitta rimediata dall’Inter con il Napoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato Radio Sportiva:

“La Juve è ancora in corsa su tre fronti, non si può sentenziare in questo momento. I problemi ci sono, così come li ha l’Inter. La squadra che sembra averne meno, oggi, è la Lazio. Eriksen? Vero che probabilmente Conte puntava su un altro tipo di centrocampista, come Vidal, ma questo non vuol dire che il danese avrà problemi d’inserimento. La sua classe superiore lo aiuterà anche in questo senso. Difficoltà Inter? Il momento non è buono in quanto a gioco e non sempre si riesce a mantenere l’intensità sufficiente per esprimere al meglio il gioco di Conte. Pensiero di Conte sul lavoro della società? Non credo che avrà rimostranze su questa stagione perché l’Inter ha fatto tutto il possibile per non avere rimpianti. Credo che Conte sia soddisfatto”.