Sky – Dirigenti allineati con Conte: vogliono restare ma in un’Inter competitiva

A partire da Marotta, oltre all'allenatore, tutto il management aspetta di capire quali progetti la proprietà ha in mente per il club

Il futuro di Conte e quello di Marotta all'Inter vengono strettamente legati alla vigilia dell'attesissimo confronto con Zhang. Prima la festa scudetto, poi il momento in cui ci saranno da chiarire progetti e programmi per la prossima stagione. Da quelli dipenderà la permanenza dell'allenatore. I dirigenti hanno trascorso la vigilia della gara con l'Udinese insieme a squadra e tecnico.

"Sono tutti allineati, vogliono che l'Inter non si ridimensioni ma rimanga competitiva e vincente. In ballo non c'è solo il discorso dell'allenatore che vuole proteggere il telaio dell'undici campione d'Italia. Anche i dirigenti, Marotta in primis, aspettano di capire con precisione i programmi della proprietà. Tutti vogliono restano ma nessuno vuole farlo in un'Inter ridimensionata pesantemente. La palla passa a Zhang. Il destino dell'Inter campione passa dalle sue mani", hanno sottolineato a Skysport.