Schelotto: “Inter? Facile criticare, ma mai scontato centrare una finale. In Italia…”

Le parole dell'ex laterale nerazzurro sulla squadra di Simone Inzaghi e più in generale sul calcio italiano nell'ultima intervista concessa

Nel corso della sua intervista ai microfoni di TMW, Ezequiel Schelotto ha parlato anche del momento del calcio italiano dopo l'ultima stagione: "Dispiace molto non aver visto l'Italia al Mondiale per due volte consecutive, ma credo che il movimento sia in crescita, lo dimostrano le tre finali europee conquistate da Inter, Fiorentina e Roma.