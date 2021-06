Addio Young, Bastoni scherza: “Non un buon calciatore”. Ashley risponde: “Ma se sono io che…”

Un addio social riconoscenza e sorrisi. Ashley Young ha salutato il mondo Inter: ecco il botta e risposta con Bastoni

Un addio social riconoscenza e sorrisi. Ashley Young, con un post Instagram, ha salutato il mondo Inter con un lungo messaggio sentito. Non è mancato, però, qualche spunto scherzoso. Alessandro Bastoni, infatti, nel salutare l'ormai ex compagno ha scritto: "Non un buon calciatore, ma una persona meravigliosa. Ti voglio bene fratello, buona fortuna". Pronta la risposta di Young, che ha scritto: "Ahahhah ti ho reso io un buon giocatore sulla sinistra. Ti voglio bene anch'io amico mio, in bocca al lupo".