Young saluta l’Inter: “Grazie a tutti, avrete sempre un posto nel mio cuore. Ai tifosi…”

Nella giornata di ieri, Ashley Young ha ufficialmente salutato l'Inter per tornare all'Aston Villa, in Premier League

"Voglio solo ringraziare il club, i giocatori, lo staff e ovviamente i fan. L'accoglienza dal primo fino all'ultimo giorno è stata incredibile. Mi avete accolto nella famiglia Inter a braccia aperte e non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Avrete sempre un posto nel mio cuore, mentre guarderò da lontano. Lo scudetto ha reso l'esperienza all'Inter speciale. Devo davvero ringraziare i miei compagni di squadra per questo. Che spogliatoio fantastico, che gruppo fantastico dentro e fuori dal campo: mi avete aiutato tutti a modo vostro e insieme abbiamo raggiunto il massimo vincendo il titolo. Allo staff: tutti voi mi avete aiutato lungo il viaggio. In voi ho amici per la vita, quindi grazie. Al club, al presidente, ai direttori, all'allenatore, a tutti coloro che hanno reso possibile il mio arrivo in questo fantastico club e far parte della sua storia: vi devo tanto e non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Prima della pandemia, ho sentito i tifosi cantare nello stadio, soprattutto nel derby contro il Milan in cui eravamo sotto 2-0 all'intervallo, quando poi abbiamo rimontato e vinto 4-2. Noi tutti abbiamo vinto lo scudetto, ma voi eravate lì con noi fino in fondo e noi l'abbiamo vinto per voi. Le scene incredibili della folla fuori lo stadio rimarranno con me per tutta la vita. Auguro al club, ai giocatori, allo staff e a voi fan il meglio per la prossima stagione. FORZA INTER".