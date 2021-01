Schiattarella: “Inter unica squadra ad averci messo in seria difficoltà. Forse non c’è mai…”

Al termine di Inter-Benevento, Pasquale Schiattarella ha commentato la gara ai microfoni di OttoChannel. Queste le dichiarazioni del giocatore: “Abbiamo subito una bruta sconfitta, ma da martedì per noi è come se iniziasse un altro campionato. Quando abbiamo preso le batoste siamo sempre usciti a testa alta. L’Inter è una delle squadre più forti del campionato, dall’inizio di stagione a oggi penso che è stata l’unica squadra che ci ha messo veramente in seria difficoltà. Forse non c’è mai quasi stata partita tra andata e ritorno con l’Inter. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa di interessante nonostante lo svantaggio“.

(OttoChannel)