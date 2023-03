Schillaci: “Conte alla Juve? Per lui parlano i risultati, ma io prenderei…”

Le parole dell'ex calciatore: "A me piacerebbe vedere alla Juventus un allenatore come Roberto De Zerbi"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Totò Schillaci, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di un ritorno alla Juventus di Antonio Conte: «A me piacerebbe vedere alla Juventus un allenatore come Roberto De Zerbi.