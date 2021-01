Schillaci: “Eriksen? Non capisco, non si è adattato. Critiche all’Inter? Conte si farà rispettare”

L’ex attaccante di Inter e Juve Totò Schillaci ha parlato a Gazzetta.it della sfida di domenica sera importante per la vetta della classifica:

“Campionato equilibrato, il Milan sta stupendo tutti perché non ha la rosa di Juve e Inter. Eriksen? Non si è adattato. Non capisco, non si è inserito molto bene e ha avuto poco spazio demoralizzandosi. Col modulo di Conte magari non rientra tra i titolari. Le critiche a Conte? L’Inter a Roma ha dimostrato di avere qualità, qualche alto e basso, ma sono al secondo posto. La Champions è un’altra cosa, Conte ha un carattere particolare e ha grande personalità, si farà rispettare. Inter-Juve partita aperta, forse l’Inter potrebbe avere qualcosa in più per questa partita”.