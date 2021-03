Schillaci: “Scudetto, la spunterà l’Inter. Lukaku implacabile. La squadra di Conte…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Totò Schillaci parla della lotta scudetto

Gianni Pampinella

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Totò Schillaci parla della lotta scudetto. Secondo l'ex attaccante, la Juve darà fastidio all'Inter fino alla fine: "Secondo me la Juve darà fastidio fino alla fine alla rivale, ma alla fine la spunterà l'Inter, che ha l'organico migliore e un Lukaku implacabile, feroce. La squadra di Conte sta tenendo un ritmo alto, continua a vincere. Secondo me la Juve ha tutte le carte in regola per arrivare seconda: libera dagli impegni di Coppa, farà un finale da protagonista in campionato".

Calendari a confronto: chi è avvantaggiata fra Inter e Juve?

"Non vedo grandi differenze, entrambe le squadre non hanno più impegni europei e quindi possono concentrarsi sul campionato. La differenza vera è che l'Inter ha un Lukaku strepitoso, la Juve non solo ha Ronaldo ma anche un parco attaccanti più ampio e vario".

(Gazzetta dello Sport)

16 marzo 2021 (modifica il 16 marzo 2021 | 19:01) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]