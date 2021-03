Bergomi: “Lukaku domina in Serie A. Inter bel vantaggio, ma la strada è lunga”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli l'ex capitano dell'Inter ha parlato del campionato della squadra di Conte e del ruolo di Lukaku

“L’Inter ora ha un bel vantaggio. Finchè non si recupererà la sfida tra Juve e Napoli un giudizio non lo riesco a dare. La strada è ancora lunga ma i segnali che arrivano da certe vittorie sono determinanti. Lukaku? Domina parecchio in serie A. Gioca per la squadra e aiuta i compagni. Fa fatica solo quando trova difensori alla Koulibaly che fisicamente gli tengono testa”.