Eriksen, Schmeichel: “Kjaer uomo e capitano vero. In queste situazioni mostri chi sei”

Il portiere elogia Kjaer per il suo tempestivo intervento dopo quelloi che è successo a Eriksen

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Russia, Kasper Schmeichel è tornato sul malore che ha colpito Eriksen. Un vero shock per tutta la squadra che ha comunque mostrato sangue freddo in una situazione drammatica, in particolare Simon Kjaer. "Mostri chi sei in queste situazioni".