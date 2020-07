Schürrle annuncia il suo ritiro: “Non sentivo più il bisogno di applausi. Mi sento…”

Pochi giorni dopo l’annuncio, da parte del Borussia Dortmund, della rescissione contrattuale con André Schürrle, lo stesso giocatore annuncia il ritiro dal calcio giocato, a soli 29 anni. Lo fa con un’intervista a ‘Der Spiegel’, in cui spiega che “è stata una decisione che ho maturato dentro di me a lungo, e ho capito che non sentivo più il bisogno di applausi”. “Nel calcio di oggi – dice ancora Schürrle – devi sempre fornire prestazioni all’altezza per ‘sopravvivere’, altrimenti perderai il tuo posto e non avrà più opportunità di lavoro. Mi sento sempre più solo, non fa per me e dico basta“.

(ANSA)