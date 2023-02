Torino, Schuurs: “Sono felice di essere qui. Con Juric sono migliorato molto”

Per Schuurs, difensore olandese del Torino finito nel mirino di diversi club (tra cui l'Inter), ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "In Olanda si gioca molto con la palla, mentre in Italia bisogna pensare di più perché è tutto più tattico. Ogni squadra qui è veramente forte fisicamente, mentre in Olanda si fa più un gioco di possesso. Torino? Quando vengono i miei amici dall'Olanda mi piace far vedere loro qualcosa del club e per me la cosa più importante è Superga. Dal primo giorno mi sono trovato davvero bene, sono felice di essere qui. Mi sono sentito a mio agio dal primo giorno. I complimenti di Juric? Quando ero ancora all'Ajax era chiaro che volevo venire al Torino, quindi ho chiesto informazioni e ho letto che tutti erano molto felici di lui e che gli allenamenti erano duri. Fin dal primo giorno ho sentito che a ogni sessione bisogna dare il 100% e questo per me è davvero positivo. Con lui ho migliorato tante cose, sa cosa possiamo e cosa dobbiamo fare".