Scommesse, Abodi: “Niente Nazionale per chi è coinvolto? Valutazione da fare”

A Un Giorno da Pecora, il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi è tornato sul caso scommesse. «Se i calciatori coinvolti giocheranno ancora in Nazionale? Servirà ancora del tempo per scoprirlo. La Nazionale deve esprimere un valore tecnico e morale. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire non fare più sport, ma farlo in altro modo», ha detto.