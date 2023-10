Scommesse, Barella: dietrofront di chi lo aveva citato. Anche la sorella dalla sua parte

«Sul nome di Barella mi sono sbagliato. Antonio e Zaniolo parlano di altri giocatori. Voi non c’entrate nulla . Avete riportato quello che ho detto e scritto. Per questo errore mi voglio scusare con Barella. Ho sbagliato a nominarlo, ma mi sono confuso perché in questi giorni è stato molto citato». Maurizio Petra, la tanto citata fonte (ma le fonti non restavano anonime?) di Corona è tornato a parlare del giocatore dell'Inter sulle stesse pagine, quelle de La Verità, dove lo aveva tirato in causa ieri per il caso scommesse.