Serie A, i bookmakers si sbilanciano: l’Inter sarà la miglior difesa, Juve lontana

Gli scudetti si vincono con la difesa. Uno degli adagi più antichi del calcio sembra trovare conferma in Serie A

Gli scudetti si vincono con la difesa. Uno degli adagi più antichi del calcio sembra trovare conferma in Serie A: l’Inter, infatti, ha scavalcato la Juventus diventando la miglior difesa del massimo torneo nazionale. Sono appena 29 le reti subite dalla squadra di Conte in 33 partite giocate - con ben 13 clean sheet -, una in meno rispetto ai bianconeri. Una differenza minima ma che per i betting analyst di SNAI rappresenta quasi una certezza: la quota, riferisce Agipronews, riservata alla squadra nerazzurra per la miglior difesa a fine stagione, infatti, è di 1,40 mentre quella proposta per la Juventus, complici anche le recenti difficoltà a mantenere la porta inviolata - con l’ultimo clean sheet che risale al 3 marzo contro lo Spezia -, è di 2,75, praticamente il doppio rispetto ai rivali. Una lotta riservata a Inter e Juventus quella per la miglior difesa della Serie A: Milan e Napoli, che hanno subito rispettivamente 41 e 37 reti, si trovano a quota 100 mentre l’Atalanta, che pure ha una media migliore rispetta a quella rossonera, vale 250 volte la posta.