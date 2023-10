Scommesse, Hernanes: “I ragazzi sono soli e fragili: non pensate giochino per noia”

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato così la questione legata alle scommesse: «Che tristezza! Ma voi non sapete quant’è difficile. Io, da professionista non mi sono mai divertito, neppure con addosso la maglia del Brasile. Era solo una responsabilità, un lavoro, la pressione di dover migliorare sempre, più forte, più veloce, più vincente. Ci sono ragazzi che vanno via di casa a sei anni per sognare questo, e poi si perdono. Sono soli, nessuno li ama veramente. Sono così fragili. Non pensate che giochino d’azzardo soltanto per noia, o per malattia».