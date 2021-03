Sconcerti: “Il futuro di Allegri? C’è una squadra che lo incuriosisce molto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, accostandolo a una squadra

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato del futuro della panchina della Roma, citando Massimiliano Allegri , in passato accostato anche all'Inter, come possibile sostituto di Paulo Fonseca:

"Fonseca ha una buona squadra e l'ha fatta spesso giocare bene. Non sta bastando e bisognerà vedere le idee dei Friedkin. Non sarà facile trovare un altro tecnico di livello. La Roma è una squadra che incuriosisce tanti, anche ad Allegri. Va rinforzata con un paio di giocatori di personalità, che non è semplice trovare".