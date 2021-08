Sconcerti: “Inter squadra completa. Ma è un altro racconto che bisogna prima leggere”

Mario Sconcerti ha analizzato il momento delle grandi del nostro campionato a tre settimane circa dall'inizio della Serie A 2021-22

"Allegri parla di Ramsey come di un grande regista potenziale. Ci prende in giro o fa sul serio? Allegri è ottimo, sa inventare. Pjanic era un altro Ramsey, fu inventato regista da lui. Il Milan, in fondo alla giostra, è rimasto profondamente se stesso. È interessante ma non più di un anno fa. L'Inter è buonissima, se non altro è completa, ma è un altro racconto, bisogna prima leggerlo. Il Napoli ha perso Demme, quello del lavoro sporco in mezzo ai giochisti. La Roma ha tanta strada da recuperare, mi sembra indietro come qualità di reparti, quindi come somma finale".