Sconcerti: “Arbitro alibi di tutti. Se la pensa come noi ok, altrimenti è un furto. L’Inter…”

Nel corso del suo intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha fatto il punto sulla 9a giornata di campionato

"Sia il Napoli che il Milan hanno il fiato un po' corto. Stanno perdendo entrambe un po' di freschezza, ma non se ne è accorto nessuno. Non l'Inter, che ha difficoltà a gestire i risultati, nemmeno la Juve che continua a sperimentare cercando l'incanto di una partita per volta. E' un campionato che improvvisa, dove gli arbitri sono l'alibi di tutti. Il vero problema siamo noi, nessun tifoso vuole davvero un buon arbitro. Il migliore arbitro è solo quello che la pensa come noi, che ci accontenta. L'arbitro è come il gioco, non conta. Conta solo il risultato. Il resto è sempre un furto".