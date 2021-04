Sconcerti: “Inter lassù, dove non c’è nemmeno l’aria disturbata di un alieno. Le altre…”

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza i recuperi di Serie A giocati ieri, Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo

"Eriksen trova il suo posto nell’Inter in una zona poco conosciuta, lo spazio davanti alla difesa, e se lo gioca da professionista, con intelligenza, in una partita in cui tutta la squadra si chiude addosso ai difensori centrali per non dare spazio alla classe leggera di un avversario più giovane ma non inferiore. Poi quella decima vittoria consecutiva che, in un campionato dove per tutti conta arrivare quarti, porta invece l’Inter dove non c’è nessuno, nemmeno l’aria disturbata di un alieno".