Sconcerti: “Per me oggi Balotelli è come Eriksen: ecco perché. A Conte frega zero, l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha commentato così la crescita dell’Inter:

“L’Inter sta crescendo, lo si vede nell’autostima e nella maggiore facilità con cui arriva in porta. Segna tanto, segna quasi a comando, questa è la grande forza dell’Inter”.

Capitolo Eriksen: perché Conte si accanisce così?

“Guarda, se un poco conosco Conte, non gliene può fregare di meno. L’ha già scaricato, non è più un problema. Eriksen ha dimostrato tutto già da solo, cioè poco. Nessuno si sogna di dare un giudizio definitivo. Ognuno di noi è la storia che porta con sè. E Eriksen ha una grande storia, ma qui non l’ha mai sviluppata”.

Quante possibilità ha l’Inter di passare agli ottavi di Champions?

“La possibilità c’è, ed è concreta. Ma all’andata con lo Shakhtar ha fatto 0-0. Deve essere più forte dello Shakhtar, e non è così automatico. Comunque, se dovesse uscire, l’Inter non avrebbe perso gli ottavi all’ultima partita, ma prima, con i 2 punti raccolti nelle prime quattro gare del girone”.

Mi dici cosa ne pensi dell’ennesimo ritorno di Balotelli? Galliani dice che è l’ultimissima occasione? Non siamo già oltre il tempo massimo?

“Penso beato il Monza, beati Galliani e Berlusconi che si possono permettere questi colpi di genio. Non credo ci sia mai stato, nella storia della Serie B, un giocatore con un ingaggio così alto. Ma per me oggi Balotelli è come Eriksen. Mi spiego: non è un giocatore finito, è finito l’argomento Balotelli. Buona fortuna, ora tocca a lui”.