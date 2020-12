Eriksen, valigia chiusa: “C’è una pista concreta. E pure il nome che arriverebbe all’Inter”

Christian Eriksen ha ormai chiuso la valigia, in attesa di lasciare l‘Inter nella prossima finestra di mercato di gennaio. Il rapporto con Conte è ormai piuttosto freddo, e le ultime partite, in cui il danese è entrato solo nei minuti finali, non hanno certo rasserenato la situazione.

Per questo, l’ex Tottenham troverà al più presto una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta sempre viva la pista che lo porterebbe al Paris Saint-Germain in cambio di Leandro Paredes:

“… Un giocatore ormai ai margini e con la valigia in mano: che sia in prestito o all’interno di uno scambio (sempre viva la pista Psg che in

cambio può offrire Paredes), il danese a gennaio dovrebbe lasciare Milano“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)