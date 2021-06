Sconcerti: “Barella come Kanté? Nicolò è unico, ha uno stile tutto suo”

Le parole del giornalista sul paragone di Jorginho tra il centrocampista dell'Inter e quello del Chelsea campione d'Europa

"E' un gran bel complimento, ma non somiglia a nessuno. Kanté è tuttocampista al Chelsea, in Francia è quasi un regista. Barella però è unico, ha uno stile di gioco particolare. Sembra sempre che voglia buttare via il pallone ma quasi sempre sono giocatori intelligenti".

"Se c'è stata un'imposizione, è stata sbagliata. Ma in tal senso non ho conferme. I giocatori sono persone che possono decidere da sole. Quando accadde di Astori, i giocatori scelsero di non scendere in campo".