Sconcerti: “Dybala giocatore unico. Con Lautaro formerebbe una gran bella coppia”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala, sempre più vicino all'Inter in vista della prossima stagione:

Sarà un peccato non vedere la coppia Vlahovic-Dybala:

"Il problema Dybala non è stato economico. Stanno prendendo Pogba a cui daranno più soldi da quelli chiesti dall'argentino. Hanno fatto una scelta precisa investendo su un altro tipo di giocatore. Quando gioca, Dybala è ancora unico nel suo ruolo. In una stagione così, finisce come capocannoniere della Juve comunque. E questo fa riflettere. Ad esempio Lautaro-Dybala, con due buone riserve, sarebbe un gran bell'attacco".