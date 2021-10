Sconcerti: “Perché questo accanimento contro Orsato? A me è sembrato bravo visto che…”

Se quasi tutti hanno pesantemente criticato Daniele Orsato per la direzione di gara di Juventus-Roma, Mario Sconcerti va controcorrente

"A me è sembrato bravo Orsato. E' sembrato bravo perché ha subito fischiato il rigore, e se non l'avesse fatto saremmo qui a discutere sul perché non l'avesse fatto, se il pallone non fosse entrato in porta. Dopodiché, la regola del vantaggio non è obbligatoria, ma a discrezione dell'arbitro. Lui non l'ha considerata minimamente. Perché questo accanimento?".