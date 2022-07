Sconcerti: “Bremer? Da quanto so va all’Inter. Dybala? Quando leggo che Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti commenta l'arrivo di Paulo Dybala alla corte di José Mourinho: "E’ un colpo eccezionale. Perché Dybala poteva essere preso solo adesso ed è un acquisto conveniente per un giocatore che ha altri 4-5 anni di carriera e che soprattutto ha bisogno di rifarsi. Da un punto di vista tecnico Dybala non è discutibile".

"Sarà un Dybala animato dal riscatto. Credo che la Roma sia la soluzione migliore. Penso che Dybala non sia stato convinto dal progetto del Napoli e che non poteva aspettare ancora l’Inter".

"No, Bremer da quanto so va all’Inter".

"Non c’è dubbio, non c’è gara. Finora l’Inter. Il Milan non partecipa. Ora mi sembra che De Keteleare sia molto vicino, bene, è un buon colpo ma non può bastare".